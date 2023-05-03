Hong Kong'daki Dev Pandalar "Bakıcı Aileleri" ile Birlikte Büyüyor

Lele ve Yingying adındaki iki dev panda yaklaşık 16 yıldır Çin'in Hong Kong kentinde yaşıyor.

Pandalar şehre, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 10. yıldönümü kapsamında bir kutlama hediyesi olarak gönderildi.

39 yaşındaki panda bakıcısı Wu Jikei, iki pandanın geldiği yıl Okyanus Parkı'nda işe başladı ve o zamandan bu yana pandalar ile ilgileniyor.

SES 1 (Kantonca): WU JİKEİ, Panda bakıcısı:

"Çocukluğumdan beri hayvanlar ile çalışmayı hayal ederdim. Neyse ki nihayetinde dev pandaların bakıcısı oldum.

Yingying ve Lele ile ilk tanıştığımda, onların çok küçük, tostoparlak, çok sevimli, çok genç ve enerjik olduklarını gördüm. Bütün gün birlikte oynardık. Sanki onlar ile birlikte büyümüş, yeni şeyler öğrenmiş gibiydim. Ben onlara bir şeyler öğrettim, onlar da bana bir şeyler öğretti. Adeta çocuklarınızın büyümesini izlemek gibiydi. Şimdi iki çocuğum var. Aslında, sanki 10 yıldan daha uzun süredir zaten 'iki çocuğum' varmış gibi."

Hong Kong Okyanus Parkı'ndaki dev pandaların bakım ekibi 12'den fazla üyeden oluşuyor.

Lele ve Yingying, dev pandaların anayurdu olarak bilinen Çin'in Sichuan eyaletinden getirilmişti.

SES 2 (Kantonca): LEUNG GALEUN, Panda bakıcısı:

"Mekanlarımız Sichuan'ın doğal ekolojisinden esinlenerek modellendi. Ortam sıcaklığı 18 ila 24 derece arasında. Kışın kar püskürtüyoruz ve buz serpiyoruz. Alanda bazı yamaçlar, şelaleler ve rüzgarlar da var. Bakıcılara gelince, yeni başlayanların büyük bir sabıra sahip ve son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca veterinerlerimiz ve laboratuvarlarımız da mevcut. Bakım ekibi için yüksek standartlı tesisler sağlanıyor ve panda bakıcılığı işi yüksek rağbet görüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)