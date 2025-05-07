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Hong Kong'daki Buda Mücevher Müzeayesi, Hindistan'ın Tepkisi Üzerine Ertelendi

Hong Kong'daki Buda Mücevher Müzeayesi, Hindistan'ın Tepkisi Üzerine Ertelendi
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Hindistan Kültür Bakanlığı'nın müzayedeye yönelik tepkisi sonrası Hong Kong'da yapılması planlanan Buda mücevherlerinin açık artırması ertelendi. Bu karar, taraflar arasındaki görüşmelere olanak tanıyacak.

HONG Hong Kong'da Buda kalıntılarıyla birlikte bulunan mücevherlerin satışa çıkarılacağı müzayedenin, Hindistan'ın tepkisinin ardından ertelendiği bildirildi.

Hong Kong'da Sotheby's müzayede evinden, "Buda'nın Piprahwa Mücevherleri, Ashoka Dönemi" açık artırmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hindistan'ın müzayedeye ilişkin tepkisine değinilen açıklamada, söz konusu açık artırmanın ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, taraflar arasındaki görüşmelere olanak tanıyacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bugün düzenlenmesi planlanan müzayede kapsamında mücevherlerin yaklaşık 9,7 milyon sterline satılacağı iddia edilmişti.

Hint tarafının tepkisi

Hindistan Kültür Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Piprahwa kalıntılarının "kutsal" kabul edildiği belirtilerek müzayedenin durdurulması istenmişti.

Açıklamada "Hindistan yasalarını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği" savunulan müzayedenin durdurulmaması halinde yasal işlem başlatılacağı bildirilmişti.

Mücevherlerin, 1898'de Hindistan'ın kuzeyinde, toprak sahibi İngiliz arkeolog William Claxton Peppe'nin kazısında çıkarıldığı anımsatılan açıklamada, kalıntılarda kemik parçaları, sabun taşı ve kristal tabut, kum taşı sanduka ve altın süs eşyaları ve değerli taşlar gibi parçaların yer aldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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