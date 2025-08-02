Hong Kong'da Yoğun Yağış ve Fırtına Uyarısı
Hong Kong Meteoroloji Enstitüsü, 2 Ağustos 2025 tarihinde bölgede ikinci kez yoğun fırtına ve yağmur uyarısı yayımladı. Yayımlanan uyarı sonrası, yayalar yağmurdan korunmak için şemsiyayla yürüdü.
HONG KONG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da yağmurdan korunmak için şemsiyeyle yürüyen yayalar, 2 Ağustos 2025.
Hong Kong Meteoroloji Enstitüsü cumartesi günü bu hafta ikinci kez yoğun fırtına ve yağmur uyarısı yayımladı. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel