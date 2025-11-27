Hong Kong'da Yangın Faciası: 44 Ölü, 45 Yaralı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir sitede çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı.
HONG KONG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çarşamba günü öğleden sonra çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Polis, yangınla ilgili olarak 3 kişinin taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi İtfaiye Departmanı, çıkan büyük yangın nedeniyle alarm seviyesini, Hong Kong yangın alarm sistemindeki en yüksek derece olan 5. seviyeye yükseltti.
Kaynak: Xinhua / Güncel