Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 3 Gözaltı

HONG KONG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çarşamba öğleden sonra çıkan yangın sonrası 3 kişi taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Hong Kong Polis Teşkilatı yetkilileri perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında perşembe sabah saatleri itibarıyla yangında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre binaları kaplamakta kullanılan koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kumaşların yangın güvenliği standartlarına uygun olmama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Sitede yangından etkilenmeyen binalardan birinde, asansör giriş alanındaki pencerelerin kapatılmasında poliüretan köpük kullanıldığını tespit ettiklerini söyleyen yetkililer, bu yanıcı malzemenin yangının hızla yayılmasının olası nedeni olabileceğine işaret etti.

Gözaltına alınan 3 kişinin, binaların yenilenmesi sırasında bu malzemelerin montajından sorumlu olan inşaat şirketinin yöneticileri olduğu belirtildi. 2'si şirket yöneticisi, biriyse proje danışmanı olan ve yaşları 52-68 arasında değişen şüphelilerin ağır ihmal nedeniyle çok sayıda can kaybına yol açtığı düşünülüyor.