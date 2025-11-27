Hong Kong'da Yangın: 44 Kişi Hayatını Kaybetti
HONG KONG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çarşamba günü öğleden sonra çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Yangın nedeniyle site sakinleri geçici yardım merkezlerine yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel