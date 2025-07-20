Hong Kong'da Wipha Tayfunu İçin 10. Seviye Uyarı

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Hong Kong Gözlemevi, Wipha Tayfunu için en yüksek seviye olan 10. seviye tayfun uyarısı yayımladı. Tayfunun birkaç saat içinde Hong Kong'a ulaşması beklenirken, bölgedeki kamu hizmetleri askıya alındı ve birçok uçuş iptal edildi.

HONG KONG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Gözlemevi pazar günü yerel saatle 09.20'de Wipha Tayfunu için en yüksek seviye olan 10. seviye tayfun uyarısı yayımladı.

10. seviye uyarı, hızı saatte 118 kilometre veya daha fazla olan rüzgarlar için veriliyor. Wipha'nın birkaç saat içinde Hong Kong'a ulaşması bekleniyor. 10. seviye uyarının bir süre daha yürürlükte kalması öngörülüyor.

Tayfun nedeniyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde birçok kamu hizmeti ve faaliyeti askıya alındı.

Çok sayıda uçuş iptal edilirken bazıları da yeniden planlandı.

Bölge yönetiminin İçişleri Departmanı ihtiyaç sahipleri için geçici barınaklar açarken, bölge halkına sert hava koşullarında kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

10. seviye uyarı en son Eylül 2023'te süper tayfun Saola nedeniyle verilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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