Hong Kong'da Uluslararası Arabuluculuk Örgütü (IOMed) Açıldı

HONG KONG, 21 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün (IOMed), Çin'in güneyindeki Hong Kong'da düzenlenen açılış töreninde toplu fotoğrafı çektiren konuklar, 20 Ekim 2025.

Merkezi, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan IOMed'in açılış töreni pazartesi günü gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk hükümetlerarası uluslararası hukuk kuruluşu olan IOMed'in arabuluculuk yoluyla uluslararası uyuşmazlıkları çözmeye adandığını işaret eden bu olay, bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)