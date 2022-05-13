Hong Kong'da Üçüncü Doz Kovid-19 Aşılama Oranı Yüzde 50'ye Çıktı

HONG KONG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 3,38 milyon kişinin üçüncü Kovid-19 aşı dozunu yaptırdığı ve böylece 12 yaş ve üstü nüfusun yüzde 50'sinin aşılanmış olduğu bildirildi. HKSAR yönetimi, korumayı artırmak ve bu ayın sonunda "Aşı Sertifikası"nın üçüncü aşamasının uygulanmasına hazırlanmak amacıyla aşılamaya uygun kişileri üçüncü doz Kovid-19 aşısını mümkün olan en kısa sürede yaptırmaya çağırdı.

HKSAR yönetiminin Kamu Hizmetleri Bakanı Patrick Nip, şu an üçüncü dozunu yaptırması gereken ancak henüz yaptırmamış olan yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu söyledi. Nip, "Aşılama oranını birlikte artırmak ve yeni mutant türlerinin ortaya çıkma olasılığının getireceği gelecekteki risklerle mücadele etmek için daha güçlü bir koruyucu set oluşturmak amacıyla halkın her üyesinin proaktif katılımına ihtiyacımız var" dedi. Nip, halen üç yaş ve üzerindekilerin birinci ve ikinci dozlar için Kovid-19 aşılama oranlarının sırasıyla yüzde 91,5 ve yüzde 85,6 olduğunu söyledi.

Resmi verilere göre, Perşembe günü Hong Kong'da nükleik asit testleri sonucu 115 yeni Kovid-19 vakası görüldü, kendi kendine yapılan hızlı antijen testleri sonucunda da 179 vaka daha bildirildi

Xinhua / Güncel