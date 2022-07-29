Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı

Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı

Hong Kong'da dün gece düzenlenen canlı performans sırasında dev TV ekranının düşmesi sonucu iki sanatçı yaralandı.

 - Güncelleme:

Hong Kong'da dün gece düzenlenen canlı performans sırasında dev TV ekranının düşmesi sonucu iki sanatçı yaralandı.

Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan video görüntülerde, Hong Kong Coliseum'da sahnenin üzerinde asılı olan ekranın Hong Konglu Mirror adlı grubun iki üyesinin üzerine düştüğü yer alıyor.

Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırılan yaralı dansçılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Music Nation ve MakerVille tarafından organize edilen konser iptal edilirken, kazanın nedeninin araştırılacağı bildirildi.

Organizatörlerden yapılan ortak açıklamada, izleyicilere ve olaydan etkilenen kişilere verilen rahatsızlıktan duyulan derin üzüntü bildirildi.

İlk soruşturmaya göre bir kablonun kopması nedeniyle kazanın yaşandığını kaydeden yetkililer, kapsamlı raporun birkaç hafta içinde çıkacağını ifade etti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Hong Kong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title