Hong Kong'da Kargo Uçağı Kazası: İki Görevli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Emirates Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı, iniş sırasında güvenlik aracına çarptı ve denize sürüklendi. Kazada iki havalimanı görevlisi hayatını kaybetti, mürettebat ise kurtarıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, bir kargo uçağının, havalimanına inişi sırasında güvenlik aracına çarparak pistten çıktığı ve denize sürüklendiği bildirildi.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Dubai'den Hong Kong'a kargo seferi yapan Emirates Hava Yolları'na ait, ACT Airlines tarafından işletilen EK9788 sefer sayılı "Boeing 747" tipi uçak, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Uçağın iniş sırasında güvenlik aracına çarparak pistten çıktığı ve denize sürüklendiği kazada, güvenlik aracında bulunan iki havalimanı görevlisi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ölenlerin 30 ve 41 yaşlarında iki erkek görevli olduğu, uçağın 4 kişilik mürettebatının ise tümünün kurtarıldığı belirtildi.

Kaza sonrası havalimanının kuzey pisti geçici olarak hizmete kapatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
