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Hong Kong'da Güz Ortası Festivali Işık Gösterisi Düzenlendi

Hong Kong'da Güz Ortası Festivali Işık Gösterisi Düzenlendi
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Hong Kong'da, Çin'in ay takvimine göre her yıl düzenlenen Güz Ortası Festivali kapsamında insan hava araçlarıyla görsel bir ışık gösterisi gerçekleştirildi. Bu yıl festival, 17 Eylül'de kutlandı.

HONG KONG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Güz Ortası Festivali kutlamaları çerçevesinde insan hava araçlarıyla ışık gösterisi düzenlendi.

Çin ay takvimine göre her yıl sekizinci ayın 15. gününde düzenlenen festival bu yıl 17 Eylül'de kutlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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