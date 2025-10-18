Haberler

Hong Kong'da Gökdelende Yangın: 3 Yaralı

Güncelleme:
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir gökdelende çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın, 'Chinachem Kulesi' olarak adlandırılan yapının yan sokağa bakan cephesindeki iskelenin alev almasıyla başladı. Olayda, asansörde mahsur kalan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iş merkezlerinin bulunduğu merkez ilçesinde gökdelende çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, "Chinachem Kulesi" olarak adlandırılan gökdelenin yan sokağa bakan cephesindeki yapı iskelesi akşam saatlerinde alev aldı.

Alevler hızla binanın yan cephesini sararken, kalın bir duman tabakasının göğe yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadaki asansörde mahsur kalan 3 kişi yaralandı.

Binadaki 7'si kadın 56 kişi tahliye edilirken, 3 yaralı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
