Hong Kong'da Çok Taraflılık ve Küreselleşme Konusunda Üst Düzey Forum Düzenlendi

HONG KONG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Finans Forumu (IFF), Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Hong Kong Finans Akademisi ile birlikte, çok taraflılık ve küreselleşme hakkında önemli bir konferans düzenledi.

HONG KONG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Finans Forumu (IFF), Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) ve Hong Kong Finans Akademisi ile birlikte, çok taraflılık ve küreselleşme hakkında önemli bir konferans düzenledi.

Cuma günkü konferansa gönderdiği konuşma kaydında Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, çok taraflılık ve küreselleşmenin Hong Kong'un kalıtımına işlendiğini ve Hong Kong'un başarısının altında yatanın "çok yönlülük ve dayanıklılık" olduğunu söyledi.

"Hong Kong, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a (RCEP) erken erişim için gayret gösteriyor" diyen Lee, Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin, yüksek kaliteli kalkınma arayışında her türlü çalışmayı sergilediğini kaydetti.

IFF Eşbaşkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlar Konseyi Başkanı Han Seung-soo, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu iki kritik konunun iklim değişikliği ve dijitalleşme olduğunu ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin bu iki konudan kaynaklanabilecek sorunların hafifletilmesi için pek çok şey yapabileceğini dile getirdi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Maliye Direktörü Paul Chan, Hong Kong'un yeşil finans konusundaki güçlü yanlarının ve dünyanın yeşil kalkınmasına katkıda bulunma taahhüdünün altını çizdi.

"Geçen yıl Hong Kong'da verilen ya da düzenlenen yeşil krediler 80 milyar ABD dolarını aştı" diyen Chan, "Verilen uluslararası yeşil tahvillerin tutarı açısından Asya'da bir numarayız" şeklinde konuştu.

IFF'nin küresel konferans serilerinin 20. yıl dönümü çerçevesinde, küresel işbirliğinin artırılması, para politikaları, Hong Kong ve genel olarak Büyük Körfez Bölgesine yönelik engeller ve fırsatlar gibi konulara ilişkin iki oturuma katılmak üzere önde gelen siyasiler, finans yetkilileri, akademisyenler ve finans sektöründen yöneticiler konferansa davet edildi. IFF, konferans sırasında Hong Kong Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.