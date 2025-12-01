Hong Kong'da Büyük Yangında 13 Gözaltı
Hong Kong Polisi, Wang Fuk Court'ta meydana gelen yangınla ilgili olarak 13 kişiyi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' şüphesiyle gözaltına aldı. Yangına neden olduğu düşünülen inşaat malzemeleriyle ilgili soruşturma sürüyor.
HONG KONG, 1 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Polisi, Wang Fuk Court sitesinde meydana gelen büyük yangında "taksirle ölüme sebebiyet verme" şüphesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı.
Yerel yetkililer, pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında polis soruşturmasının sürdüğünü ve daha fazla gözaltı olabileceğini söyledi.
Yetkililer, kompleksten toplanan 20 inşaat ağ parçası örneğinden 7'sinin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığını söyledi.
Yerel yetkililer, bu ağ parçalarının, kolay alev alan poliüretan köpükle birleşerek yangının hızla yayılmasına neden olduğundan şüpheleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel