Hong Kong'da baş yöneticiliğe seçilen John Lee atama mektubunu Pekin'den aldı - Haberler

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde baş yöneticiliğe seçilen John Lee Ka-chiu'nun göreve gelmesine onay verdi.

Başbakan Li Kıçiang, Lee'ye atama mektubunu, başkent Pekin'de düzenlenen törenle teslim etti.

Li, törende yaptığı konuşmada, Pekin'in Hong Kong'da "tek ülke, iki sistem" ilkesini sürdüreceğini, topraklarındaki egemenlik haklarını ve "Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesi" anlayışını korumak için yetkisini kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Merkezi hükümetin baş yöneticinin ve yerel hükümetin Hong Kong'u hukuka uygun yönetmesi için destekleyeceğini kaydeden Li, "Merkezi hükümet, yeni Hong Kong hükümetinin tüm sektörlerdeki insanları geniş şekilde kucaklayıp birleştirerek, toplumda kaygıları gidermesini, yönetimin etkinliğini arttırmasını ve şehrin uluslararası finans, ticaret ve ulaştırma merkezi rolünü korumasını ve güçlendirmesini bekliyoruz." dedi.

Çin Başbakanı, Hong Kong'un tüm ülkenin kalkınmasına entegre edilmesi için insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve Kovid-19 ile mücadelenin sürdürülmesi gereğine işaret etti.

John Lee de törendeki konuşmasında, "Merkezi hükümetin güvenine layık olmaya ve Hong Kong halkının beklentilerine yanıt vermeye çalışacağım. Hong Kong'un anavatana devrinin 25'inci yılını idrak ettiğimiz bu önemli evrede yüklendiğim büyük sorumluluğun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da daha önce İç Güvenlik Sekreterliği ve Baş Sekreterlik görevlerinde bulunan polis kökenli Lee, 8 Mayıs'ta yapılan seçimi, baş yöneticiyi seçmeye yetkili Seçim Komitesi üyelerinin kullandığı 1424 geçerli oyun 1416'sını alarak kazanmıştı.

Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komitenin, büyük bölümü Çin yanlısı üyelerinden 786'sının desteğiyle aday olmuştu.

Görevi 1 Temmuz'da devralacak Lee, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.