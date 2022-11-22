Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı Düzenlendi Güncel Haberler HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Hong Kong'un Tai Hang bölgesinde insanlar ateş ejderhası dansı yapıyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua) HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Hong Kong halkı bugün kültürlerini tanıtmak için dans etmeye devam ediyor. Hong Kong'un Tai Hang bölgesinde insanlar ateş ejderhası dansı yapıyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua) Hong Kong'un Tai Hang bölgesinde dansçılar "ejderhanın" gövdesine yanan tütsü çubukları koyuyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua) Hong Kong'un Tai Hang bölgesinde dansçılar "ejderhanın" gövdesine yanan tütsü çubukları koyuyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua) 26 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, ateş ejderhası dansından sorumlu komutan Chan Tak-fai'yi geleneksel etkinlik hakkında konuşurken gösteriyor. (Fotoğraf: Wu Xiaochu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hong Kong Güncel Haberler

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