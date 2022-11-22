Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı Düzenlendi

Güncel Haberler

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı Düzenlendi

HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor.

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı DüzenlendiHong Kong'un Tai Hang bölgesinde insanlar ateş ejderhası dansı yapıyor,  20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Hong Kong halkı bugün kültürlerini tanıtmak için dans etmeye devam ediyor.

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı DüzenlendiHong Kong'un Tai Hang bölgesinde insanlar ateş ejderhası dansı yapıyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı DüzenlendiHong Kong'un Tai Hang bölgesinde dansçılar "ejderhanın" gövdesine yanan tütsü çubukları koyuyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı DüzenlendiHong Kong'un Tai Hang bölgesinde dansçılar "ejderhanın" gövdesine yanan tütsü çubukları koyuyor, 20 Kasım 2022. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı Düzenlendi26 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, ateş ejderhası dansından sorumlu komutan Chan Tak-fai'yi geleneksel etkinlik hakkında konuşurken gösteriyor. (Fotoğraf: Wu Xiaochu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hong Kong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title