Hong Kong'da Ateş Ejderhası Dansı Düzenlendi
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HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor.
HONG KONG, 22 Kasım (Xinhua) -- Ateş ejderhası dansı, Üçüncü Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve asırlar boyu süregelen geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Hong Kong halkı bugün kültürlerini tanıtmak için dans etmeye devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel