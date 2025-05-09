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Hong Kong'da 4. 6G Küresel Zirvesi Başladı

Hong Kong'da 4. 6G Küresel Zirvesi Başladı
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6G Küresel Zirvesi, Hong Kong'da teknoloji temsilcilerini bir araya getirerek altıncı nesil mobil iletişim teknolojisinin potansiyelini araştırıyor. Zirveye 600'den fazla katılımcı, politika yapıcılar ve sektör uzmanları katılıyor.

HONG KONG, 9 Mayıs (Xinhua) -- 4. 6G Küresel Zirvesi, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) başladı. Perşembe günü başlayan zirve, altıncı nesil (6G) mobil iletişim teknolojisinin daha iyi bir gelecek inşa etmedeki potansiyelini keşfetmek üzere dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez düzenlenen zirve, Hong Kong İletişim Otoritesi tarafından hem çevrimiçi hem de fiziki katılımla hibrit formatta organize edildi.

Etkinliğe politika yapıcılar, düzenleyici kurumlar, uluslararası kuruluşlar, telekom operatörleri ve şirket temsilcilerinin yanı sıra sektör uzmanları ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 600'ü aşkın kişi katıldı.

HKSAR Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Sekreteri Algernon Yau, HKSAR yönetiminin teknolojik ilerlemeyi destekleyen bir ortam oluşturmaya ve Hong Kong'u 6G çağına hazırlıklı kılmaya kararlı olduğunu belirtti.

Yau, ilgili tedbirler arasında gelişmiş mobil iletişim hizmetlerinin desteklenmesi için uygun frekans bantlarının açık artırmalarla tahsis edilmesi, düşük irtifa ekonomisinin gelişimini destekleyecek telekomünikasyon önlemlerinin araştırılması ve Alçak İrtifa Uydu Yörüngeleri lisanslama prosedürlerinin sadeleştirilmesine yönelik inceleme başlatıldığını ifade etti.

İki gün sürecek zirvede, 6G'nin gelişimini şekillendiren öncelikli başlıklar olan standardizasyon, teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik, potansiyel uygulama alanları ile Asya-Pasifik bölgesinin stratejik rolü ve daha bağlantılı, akıllı bir küresel ağın sunduğu fırsatlar ele alınacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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