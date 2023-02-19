Hong Kong Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye'de Geçirdiği Dokuz Günü Anlattı

HONG KONG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti tarafından gönderilen arama kurtarma ekibi, depremin vurduğu Türkiye'de dokuz gün süren görevlerinin ardından, Çin ana karasının arama kurtarma ekibiyle birlikte charter uçağıyla Perşembe...

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin gönderdiği arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'ın Antakya ilçesindeki deprem enkazında arama kurtarma çalışması yapıyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

HONG KONG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümeti tarafından gönderilen arama kurtarma ekibi, depremin vurduğu Türkiye'de dokuz gün süren görevlerinin ardından, Çin ana karasının arama kurtarma ekibiyle birlikte charter uçağıyla Perşembe gecesi Beijing'e geldi. Ekip, Cuma gecesi de Hong Kong'a ulaştı.

HKSAR hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine 8 Şubat'ta 59 kişilik güçlü bir arama kurtarma ekibi göndermişti.

Hatay'da arama kurtarma operasyonları yürüten Hong Konglu ekip 11 Şubat'ta gün batarken yakınlardaki çökmüş bir binadan gelen yardım çağrısını fark etti.

HKSAR arama kurtarma ekibinin amiri Yiu Men-yeung, "Bize enkaz altında kalanlar olduğu söylendi. Derhal olay yerine gittik" dedi.

Hem arama kurtarma köpeği hem de yaşam dedektörünün "umut" sinyali vermesiyle, Hong Konglu ekip kazı makinesini durdurarak tünel kazmaya başladı. Tünelde altı metre ilerleyen bir ekip üyesi, bilinci açık 3 kişiye ulaştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin gönderdiği arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'ın Antakya ilçesindeki deprem enkazında arama kurtarma çalışması yapıyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bu, Hong Konglu ekibin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde ilk başarılı operasyonu oldu. Üç depremzede neredeyse altı gün boyunca, 130 saatten fazla süredir enkaz altındaydı.

"Herkes zamana karşı yarıştı ve hayat kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınmadı" diyen Yiu için en unutulmaz anlardan biri ise, yaralıların sorunsuz şekilde taşınmasını sağlamak üzere yaşam koridoru açılması için yardım ekipleri ve bölge halkı tarafından oluşturulan insan zincirleriydi.

Ekip 13 Şubat'ta, depremden yaklaşık 180 saat sonra, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altından bir kadını daha kurtararak büyük moral kazandı.

"Gün içinde hava sıcaklığı yaklaşık 5 dereceydi, geceleri ise 0 derecenin altına düşüyordu. Ekibimiz açık havada uyumak zorundaydı" diyen Yiu, Hong Kong'da insanların böyle bir soğuğa nadiren maruz kaldığını belirtti.

Çin Arama Kurtarma Ekibi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin gönderdiği arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'ın Antakya ilçesindeki deprem enkazında ortak arama kurtarma çalışması yapıyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Hong Konglu ekip, sıcak yemeklerini ve diğer kaynakları onlarla paylaşan Çin ana karası ekibi için minnettar. İki ekip, teknolojinin arama kurtarma ve diğer alanlardaki uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Yiu, Çin ana karasından gelen ekiple çalışmanın, yıkılabilecek binalardaki arama kurtarma çalışmaları açısından Hong Kong'un deneyim kazanması için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki arama kurtarma operasyonlarına katılan ekip, HKSAR hükümetinin İtfaiye Hizmetleri İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren özel bir ekip olan Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi. 2009 yılında kurulan ekibin başlıca görevi çöken bina, heyelan veya diğer büyük kazalar sonrasında enkaz veya toprak altında kalanlar için arama ve kurtarma operasyonu yürütmek.

Yiu, "Ne zaman deniz aşırı veya komşu bölgelerde büyük bir kaza olsa, yaklaşık 160 kişiden oluşan ekibimiz her türlü kurtarma araç, gereç ve ekipmanını birkaç saat içinde toplayarak denizaşırı görev için yola çıkmaya hazır profesyonel bir kurtarma gücü oluşturabilir" dedi.

Uluslararası kurtarma operasyonlarının zorluklarla dolu olduğunu söyleyen Yiu'a göre, olay yerinde iletişim, kaynak tahsisi ve bilgi aktarımı gibi görevleri ülke dışında yürütmek Hong Kong'da yapmaktan çok daha zor.

Yiu, "Ancak bu görev, gelecekte ekibimizin gerek Hong Kong'da gerekse Hong Kong dışında uzun vadeli kurtarma operasyonlarıyla başa çıkma becerisini daha da güçlendirecek deneyimler edinebilmemize olanak sağladı" dedi.