Hong Kong 2023'te Ziyaretçi Sayısında %10 Artış Yaşadı

HONG KONG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin yüzde 75'i Çin ana karasından geldi. Ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

HKSAR yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan pazar günü yayımladığı blog yazısında, söz konusu ziyaretçi akışındaki bu artışın büyük ölçüde kültür, spor ve eğlence alanlarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilgili olduğunu ve bu etkinliklerin ziyaretçi sayısında istikrarlı bir artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Chan, yılın ilk yarısında düzenlenen bu etkinliklerin 3,3 milyar Hong Kong doları (421 milyon ABD doları) tutarında tüketici harcaması ve 1,8 milyar Hong Kong doları (229 milyon ABD doları) düzeyinde ekonomik katkı yaratacağına dair öngörüde bulundu.

Chan'a göre HKSAR yönetimi, bu etkinlikler ve Hong Kong'un diğer cazibe merkezleriyle sinerji yaratarak genel ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Chan yılın ikinci yarısında da bir dizi kültürel, spor ve turizm etkinliğinin yanı sıra yeni cazibe merkezleri ve kentsel ve kırsal alanların benzersiz özelliklerinin çok sayıda turist çekmeye devam edeceğini ve yıllık ziyaretçi sayılarının sürekli artışına katkıda bulunacağı konusunda iyimserliğini dile getirdi.