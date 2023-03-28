Honeywell: Çin'in Tedarik Zincirini İyileştirmesi Daha Fazla Fırsat Yaratır

Çin'in yeşil kalkınma ve tedarik zinciri alanlarında yapacağı iyileştirme, ABD sanayi holdingi Honeywell de dahil olmak üzere yabancı şirketler için daha fazla fırsatı beraberinde getiriyor.

Çin'in yeşil kalkınma ve tedarik zinciri alanlarında yapacağı iyileştirme, ABD sanayi holdingi Honeywell de dahil olmak üzere yabancı şirketler için daha fazla fırsatı beraberinde getiriyor.

SES (İngilizce): HENRY LİU, Honeywell Performans Materyalleri ve Teknolojileri (PMT) Asya Pasifik Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü:

"Çin'in modernleşme sürecinde Çinli şirketler, değer zincirinin ve endüstriyel zincirin yeniden inşasıyla ilgileniyor. Onlarla birlikte büyüyebiliriz.

Çin'in yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hamlesi, tedarik zinciri düzeninin iyileştirilmesini gerektiriyor. Çin kuruluşları tüm değer ve tedarik zincirini iyileştirmek için çalışıyor. Bu çerçevede pek çok fırsat görüyoruz."

Honeywell'in Çin'de 1935 yılına kadar uzanan uzun bir kalkınma geçmişi var.

Bugün, şirketin Çin'deki tüm iş grupları, Shanghai'daki Asya-Pasifik genel merkezinde temsil ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)