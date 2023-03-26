Honduras, Taiwan ile 'Diplomatik İlişkileri' Kesti

TEGUCIGALPA, 26 Mart (Xinhua) -- Honduras Dışişleri Bakanlığı, Taiwan ile sözde "diplomatik ilişkileri" kestiklerini duyurdu.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, Honduras Devlet Başkanı'nın talimatı doğrultusunda alınan "diplomatik ilişkileri" kesme kararını Taiwanlı yetkililere iletti.

Bakan, "Honduras Cumhuriyeti hükümeti, dünyada sadece tek bir Çin'in varlığını ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin de tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğunu kabul etmektedir. Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Reina, "Honduras hükümeti bugün itibarıyla Taiwan'a 'diplomatik ilişkileri' kestiği bilgisini ileterek, Taiwan ile herhangi bir resmi ilişki veya temas kurmayacağı konusunda söz verdi" dedi.