Honduras'ta silahla yaralanan gazeteci hayatını kaybetti - Haberler

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Honduras'ta silahla yaralanan gazeteci hayatını kaybetti

AA - Sinan Doğan - Güncel
Honduras'ta silahla yaralanan gazeteci hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan gazeteci hastanede yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan gazeteci hastanede yaşamını yitirdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkentin 85 kilometre güneyindeki Choluteca kentinde, ulusal bir televizyon için çalışan kameraman silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan kameraman akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Gazetecinin evinden işine doğru giderken kimliği belirsiz kişilerce başından vurulduğu bildirildi.

İfade Özgürlüğü Komitesinden yapılan açıklamada, gazeteciye yapılan saldırı kınanarak, yıl başından bu yana öldürülen 4. gazeteci olduğunu kaydetti.

Yetkililer, cinayetin suç çetesi tarafından yapıldığı üzerinde duruyor.

Honduras, uluslararası insan hakları kuruluşlarınca gazetecilik mesleği açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkede 2001'den bugüne kadar 97 gazeteci öldürüldü.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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