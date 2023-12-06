Honduras'ta Otobüs Kazası: 13 Ölü, 30 Yaralı
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta otobüsün köprüden düştüğü kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Honduras İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Cristian Sevilla, yaptığı açıklamada, başkent Tegucigalpa'nın doğusundaki Talaca kasabasında bir otobüsün kontrolünü kaybederek köprüden düştüğünü bildirdi.
Sevilla, kazada 13 kişinin olay yerinde öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını söyledi.
Ulusal Polis Komiseri Wilmer Torres Saavedra, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.