Honduras'ta bu yıl orman yangınlarından 33 bin hektar alan etkilendi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, yılbaşından bu yana çıkan orman yangınlarından 33 bin hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, yılbaşından bu yana çıkan orman yangınlarından 33 bin hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Bölge basınında yer alan habere göre, ülke genelinde yılın başından bu yana 820 yangın ihbarı alındı.

Orman Koruma Enstitüsü Müdürü Luis Edgardo Solis, yangınlarla mücadele kapsamında 500 orman işçisinin aralıksız çalıştığını ve yangınların başkent dahil 423 farklı alanda devam ettiğini belirtti.

Yangınlara yol açan temel nedenler arasında yağış azlığının başta geldiğine işaret eden Solis, kundakçıların da yangınların yayılmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Honduras'ta 2022'de çıkan orman yangınlarında 78 bin 600 hektar alan kül olmuştu.

Ülkede, yasa dışı ağaç kesimi ve orman yangınları nedeniyle her yıl 60-65 bin hektar alan zarar görüyor.