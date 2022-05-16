Honduras Polisi ABD Tarafından Aranan Uyuşturucu Karteli Liderini Tutukladı - Haberler

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Honduras Polisi ABD Tarafından Aranan Uyuşturucu Karteli Liderini Tutukladı

Xinhua - Güncel
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Honduras Polisi ABD Tarafından Aranan Uyuşturucu Karteli Liderini Tutukladı

TEGUCIGALPA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Honduras polisi, uyuşturucu ticareti yapan bir grubun lideri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakalanması için 5 milyon ABD doları ödül koyduğu Herlinda Bobadilla'yı yakaladı.

TEGUCIGALPA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Honduras polisi, uyuşturucu ticareti yapan bir grubun lideri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yakalanması için 5 milyon ABD doları ödül koyduğu Herlinda Bobadilla'yı yakaladı. Honduras Ulusal Polisi'nin Pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklamanın, ülkenin kuzeyindeki Colon bölgesindeki dağlık bir alanda, polis memurları ile uyuşturucu taciri zanlıları arasında yaşanan "yoğun çatışmanın" ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Operasyon sırasında Bobadilla'nın oğlu Tito Montes Bobadilla da ölü ele geçirildi. Oğul Bobadilla da ABD'nin arananlar listesinde bulunuyordu. ABD, ailenin bir başka ferdi olan Noe Montes Bobadilla'yı 2019 yılında 37 yıl hapse mahkum etmişti. 1990'larda kurulan ve Honduras'ın en büyük uyuşturucu kartellerinden olan Montes Bobadilla kartelinin Kolombiya, Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan bir uyuşturucu ticaretini yönettiği düşünülüyor.

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Honduras, Güncel, Haberler

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