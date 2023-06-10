Honduras Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanımanın ardından Çin'i ziyaret etti

Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Castro, 6 günlük resmi ziyaret için dün Şanghay şehrine ulaştı. Castro'yu havalimanında Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Hua Yüen ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Hua Çunying karşıladı.

Castro, Şanghay'da iki gün temaslarda bulunduktan sonra pazartesi günü başkent Pekin'e giderek Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Şanghay Sekreteri Çın Cining ile dün bir araya gelen Castro, ayrıca merkezi Şanghay'da bulunan BRICS örgütünün Yeni Kalkınma Bankasının (NDB) Başkanlığı yürüten, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile görüşecek.

Castro, ayrıca Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in Şanghay'daki araştırma-geliştirme merkezini ziyaret edecek.

Devlet Başkanı Castro, Çin haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin ile diplomatik ilişkiler kurmasının, Honduras'a yeni kalkınma olanakları sağlayacağını belirtti.

Honduras halkının Çin'in kalkınmadaki başarısını, özellikle yoksullukla mücadele çabalarını takdir ettiğini ifade eden Castro, "Halkın refahı için çabalamak Honduras'ın ve Çin'in ortak hedefi. İki ülke arasındaki dostane bağların iki halk arasında dayanışma ve işbirliğini geliştireceğine inanıyorum." dedi.

Ekonomik ilişkilerin yönü değişiyor

Castro'nun ziyaretinin, diplomatik tanımanın ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştireceği öngörülüyor.

Ziyaretin, Çin ile Honduras arasında serbest ticaret anlaşması için zemin hazırlaması bekleniyor.

Honduras'ın daha önce Tayvan ve El Salvador ile 2018'de serbest ticaret anlaşması imzalamıştı fakat ülkenin diplomatik tanıma ilişkisini Pekin'e çevirmesinin ardından anlaşma geçersiz kaldı.

Orta Amerika ülkesi, son iki yılda gayrisafi yurt içi hasılasının yarısına kadar ulaşan ayrıca kamu borçlarının hafifletilmesi konusunda da Pekin'in desteğini bekliyor.

Tayvan ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

Honduras hükümeti, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang, aynı gün diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolü Pekin'de imzalamıştı.

Çin'in Honduras Büyükelçiliği 6 Haziran'da başkent Tegucigalpa'da açılmıştı.

Honduras'ın ilişkilerini kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düşmüştü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.