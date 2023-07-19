Honduras, çete liderlerini hapsetmek için ada hapishanesi inşa edecek

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, ülkedeki en tehlikeli çete liderlerini hapsetmek için kıyıdan 250 kilometre uzaklıkta ada hapishanesi inşa edeceklerini duyurdu. Hapishanenin çetelerin örgütlenmesini ve kaçma girişimlerini engellemesi bekleniyor.

Orta Amerika ülkesi Honduras, ülkedeki en tehlikeli çete liderlerini hapsetmek için kıyıdan 250 kilometre uzaklıkta ada hapishanesi inşa edecek.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, 46 kadının çeteler tarafından 21 Haziran'da hapishanede öldürülmesinin ardından çeteleri etkisiz hale getirmek için yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Castro, ülkedeki en tehlikeli 2 bin çete liderini hapsetmek için kıyıdan yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki "Islas del Cisne" olarak da bilinen Kuğu Takımadası'na bir hapishane inşa edeceklerini duyurdu.

Çete liderlerini toplumdan mutlak şekilde izole etmesi hedeflenen hapishanenin ayrıca çetelerin örgütlenmesini ve kaçma girişimlerini engellemesi bekleniyor.

Honduras Silahlı Kuvvetler Başkanı Jose Jorge Fortin, inşa edilecek hapishaneyle iletişimin yalnızca uydu aracılığıyla kurulabileceğini ve adalara ulaşımın botla bir gün sürdüğünü belirtti.

Fortin, hapishane planına yönelik eleştirileri reddederek, "Bu terör atmosferinin devam etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhalifler, hapishanenin hem inşa sürecinde doğaya zarar vereceğini hem de organize suçları önlemeyeceğini savunuyor.

Human Rights Watch, 2020'de Honduras'ta 5 bin ila 40 bin arasında aktif çete üyesi olduğuna dair veriler paylaşmıştı.