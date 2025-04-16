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Honda, Meksika'daki Üretim Planlarında Değişiklik Yapmayacak

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Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Honda'nın ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Meksika'daki üretim faaliyetlerinde değişiklik planı olmadığını açıkladı. Honda'nın Meksika'daki yöneticileri, mevcut üretim planlarının sürdürüleceği garantisini verdi.

MEKSİKO, 16 Nisan (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Japon otomobil üreticisi Honda'nın ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Meksika'daki üretim faaliyetlerinde değişikliğe gitmeyi planlamadığını söyledi.

Ebrard, Honda'nın otomobil üretiminin bir kısmını Meksika ve Kanada'dan ABD'ye kaydırmayı düşündüğü yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ebrard salı günü yaptığı kısa sosyal medya paylaşımında, "Sizi temin ederim ki, Honda'nın Meksika'daki yöneticileri buradaki üretim planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda bize güvence verdi" ifadelerini kullandı.

Honda'nın üretim planlarındaki söz konusu değişikliğin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal araçlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'nın önde gelen hafif araç üreticilerinden biri konumunda bulunan Honda, son resmi verilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde ülkede 49,509 araç üretti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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