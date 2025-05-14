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Honda, Kanada'daki Elektrikli Araç Projesini Erteledi

Honda, Kanada'daki Elektrikli Araç Projesini Erteledi
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Japon Honda Motor Şirketi, Kanada'da elektrikli araç tedarik zinciri kurma planını pazar yavaşlaması nedeniyle yaklaşık iki yıl erteledi. Şirket, proje zamanlamasını piyasa koşullarına göre değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

OTTAWA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Japon Honda Motor Şirketi Kanada'da elektrikli araç (EV) tedarik zinciri kurma planını erteleme kararı aldığını açıkladı.

Honda Kanada'nın CBC News'e yaptığı salı günkü açıklamada, "Elektrikli araç pazarındaki son yavaşlama nedeniyle Honda Motor, Kanada'daki kapsamlı değer zinciri yatırım projesinin yaklaşık iki yıl ertelendiğini duyurdu" denildi. Açıklamada ayrıca, "Şirket, piyasa koşulları değiştikçe zamanlamayı ve projenin ilerleyişini değerlendirmeye devam edecektir" ifadesi yer aldı.

Honda bu kararın Alliston'daki üretim tesisindeki mevcut istihdam veya üretim seviyelerini etkilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu proje ilk olarak Nisan 2024'te Kanada'nın Ontario eyaletinin Alliston kentinde bir elektrikli araç tedarik zincirinin kurulması amacıyla başlatılmıştı.

Proje, yeniden düzenlenmiş bir montaj tesisi, bir elektrikli araç batarya tesisi ve iki önemli batarya parça tesisini kapsıyor. Orijinal proje planına göre, tesis 2028 yılında tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 240.000 araç üretecekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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