Honda'dan zam kararı! Tüm modellerin fiyatları arttı
- Güncelleme:
Honda, Temmuz 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelindeki gibi değişiklikler Honda için de zam odaklıydı. Temmuz 2022 fiyat listesi.
Otomotiv sektöründeki olumsuz hava maalesef sürüyor. Çip krizi, pandemi, Ukrayna- Rusya savaşı ve döviz kuru derken, ülkemiz dahil tüm dünyada otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Hatta üreticilerin her ay güncellediği fiyat listeleri genellikle zam odaklı olmaya başladı. Temmuz ayına girmemizle beraber yeni fiyatlar da birbiri ardına açıklanıyor. Bu kapsamda Honda, tüm modellerine zam yaptı.
Tüm Honda modellerine zam geldi! Temmuz 2022 fiyat listesi
Otomobil üreticileri, temmuz ayının gelmesiyle birlikte fiyatları güncellemeye başladılar. Ancak yukarıda da belirttiğimiz nedenlerden dolayı değişiklikler genellikle zam odaklı oldu. Honda da zam akımına dahil olan şirketlerin arasındaydı. Zira üretici, tüm modellerin fiyatlarını artırdı.
Civic
Jazz HR- V CR-V City Accord Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanPremium679.800 TL727.400 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanElegance745.000 TL797.200 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanExecutive Plus807.100 TL863.600 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanElegance745.000 TL782.300 TL1.5 Litre VTEC TurboOtomatik ŞanzımanExecutive Plus813.800 TL854.500 TL
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5L i-MMD HybridOtomatikExecutive689.800 TL724.300 TL1.5L i-MMD HybridOtomatikCrosstar Executive709.500 TL745.000 TL
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5L e: HEV HibritOtomatik ŞanzımanAdvance867.100 TL910.500 TL1.5 Litre Turbo EcoOtomatik ŞanzımanStyle925.500 TL971.800 TL
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5L VTEC Turbo BenzinOtomatik ŞanzımanElegance958.500 TL1.006.500 TL1.5L VTEC Turbo BenzinOtomatik ŞanzımanExecutive1.051.300 TL1.103.900 TL1.5L VTEC Turbo BenzinOtomatik ŞanzımanExecutive+1.132.100 TL1.188.800 TL2.0L i-MMD HybridOtomatik ŞanzımanExecutive+ Hybrid1.804.200 TL1.894.500 TL
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5L VTEC BenzinOtomatikElegance499.000 TL534.000 TL1.5L VTEC BenzinOtomatikExecutive514.500 TL550.600 TL
Motor SeçenekleriŞanzıman TipiDonanım PaketiHaziran 2022Temmuz 20221.5L VTEC Turbo BenzinOtomatikExecutive991.700 TL1.041.300 TL1.5L VTEC Turbo BenzinOtomatikExecutive+1.030.500 TL1.082.100 TL
Münir Karaloğlu Rusya Honda Güncel Haberler
Jazz
HR- V
CR-V
City
Accord
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!