Honda'dan zam kararı! Tüm modellerin fiyatları arttı

Otomotiv sektöründeki olumsuz hava maalesef sürüyor. Çip krizi, pandemi, Ukrayna- Rusya savaşı ve döviz kuru derken, ülkemiz dahil tüm dünyada otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Hatta üreticilerin her ay güncellediği fiyat listeleri genellikle zam odaklı olmaya başladı. Temmuz ayına girmemizle beraber yeni fiyatlar da birbiri ardına açıklanıyor. Bu kapsamda Honda, tüm modellerine zam yaptı.

Tüm Honda modellerine zam geldi! Temmuz 2022 fiyat listesi

Otomobil üreticileri, temmuz ayının gelmesiyle birlikte fiyatları güncellemeye başladılar. Ancak yukarıda da belirttiğimiz nedenlerden dolayı değişiklikler genellikle zam odaklı oldu. Honda da zam akımına dahil olan şirketlerin arasındaydı. Zira üretici, tüm modellerin fiyatlarını artırdı.

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