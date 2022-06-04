Honda Civic'e büyük zam: İşte son durum! - Haberler

Honda Civic, bugüne dek orta segment bir otomobil olarak sürücülerin karşısına çıktı. 1972'den bu yana tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan modelin fiyatları bir süre önce güncellendi. Tabii bu değişiklik sektörün genelinde olduğu gibi yine zam odaklı oldu. Honda Civic Haziran 2022 fiyat listesiyle karşınızdayız.

Honda Civic Haziran 2022 fiyat listesi

Otomobil üreticileri, haziran ayının gelmesiyle fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Sektörde bir süredir devam eden zam akımına Honda Civic de katıldı. Zira Haziran 2022 itibariyle otomobilin fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Son değişiklikle birlikte giriş seviyesi Premium paketine sahip LPG'li 1.5 litre Turbo Eco seçeneğinin fiyat etiketi 629 bin 400 TL'den 679 bin 800 TL'ye çıktı. Aynı zamanda en dolu Executive Plus paketini kullanan 1.5 Litre VTEC Turbo'nun fiyatı da 753 bin TL'den 813 bin 800 TL'ye yükseldi.

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