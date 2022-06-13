Honazlı Çiftçi, Kiraz Fiyatı Maliyetini Karşılamayınca Ağaçlarını Kesti

DİLAN KUTLU

Denizli Honaz'da çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, maliyetler nedeniyle para kazanamadığı için 250 kiraz ağacını kesti. Görel, "Geçen yıl mazotun litresi en fazla 6 lirayken kiraz 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilosu (litre) 28 lira. Kiraz bir kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede, mazotu nerede? Çok zor günler geçiriyoruz" dedi.

Denizli Honaz'da çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel, 250 tane kiraz ağacını kazanamadığı için kesiyor. Geçen yıl 60 liradan sattığı kirazın kilosunu bu yıl 23 liradan veren çiftçi 1 kilo kirazla 1 litre mazot alamamaktan şikayetçi.

"HANİ BUNUN MAZOTU, İLACI..."

Gübresi, ilacı, işçi yevmiyesi derken kendisine bir şey kalmadığından yakınan üretici Görel ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"4 liraya verdiğimiz kiraz bugün sabahleyin sordum 2 lira. Bize toplama maliyeti 5 lira. Hani bunun mazotu, ilacı, su parası… Maliyet çok. O yüzden ben kirazı keseceğim. Başka çaresi yok. Denizli Honaz'da kiraz bitmiş durumda.

"KİRAZ BİR KİLO MAZOT BİLE YAPMIYOR"

Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcum var. Bunu ödemek için söz almıştım. Önümüzdeki ay kiraz sezonunda ödeyeyim diye… Fakat ödeyemeyeceğim. Nasıl edeceğiz bilmiyorum? Ben ne yapacağım şimdi?

Geçen yıl mazotun litresi en fazla 6 lirayken kiraz 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilosu (litre) 28 lira. Kiraz bir kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede, mazotu nerede? Çok zor günler geçiriyoruz o yüzden meyve değişikliği yapmak zorundayız. İhracatçı bizden 25 liraya alıyor, 180 liraya satıyor. 1,5 euroya alıyor. 10 euroya satıyor. Bir kişi 30 kilo kiraz topluyor ve 10 kilosu kirazın yevmiyesine gidiyor. Hani bunun masrafı."

ANKA / Güncel