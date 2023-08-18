Honaz Belediyesi, Arazi Yollarını Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Honaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde arazi yolları düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım arazileri yollarını çiftçilerin tarlalarına rahatlıkla ulaşabileceği hale getiren Honaz Belediyesi ekipleri, üzüm ve cennet elması hasat zamanı öncesinde çiftçilerin daha kolay ulaşım sağlamasını amaçlıyor. Honaz Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla yeni projeler geliştirirken, aynı zamanda mahallelerde ki tüm arazi yollarını uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Honaz'a bağlı 22 mahallenin arazi yollarında çalışma yapan ekipler, yolları çiftçilerin tarlasına bahçesine rahatlıkla ulaşabileceği hale getirdi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ekiplere hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Mahallelerimizdeki arazi yolları belediye ekiplerimiz tarafından tekrar düzenleniyor ve kumlama yapılarak ulaşıma hazır hale getiriliyor. Bölgemiz tarım ürünleri açısından zengin bir yer. Bahar ayları sonrası Kiraz ile başlayan hasat mevsimi üzüm, cennet elması ve ayva ile devam ediyor. Hasat zamanı öncesinde, çiftçi kardeşlerimizin tarım arazilerine daha rahat ulaşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

Honaz Belediyesi'nin çiftçi belediye anlayışıyla geçimini topraktan sağlayan üreticinin yanında olduğunu belirten Başkan Kepenek, şöyle devam etti:

"Belediye bünyesinde kurduğumuz Yerel Tohum Merkezi'miz sayesinde Ata Tohumu ürünlerimizin çoğalmasını sağladık. Yaklaşık 950 Ata Tohumu'muz envanterde yer almakta. Burada dikimi yapılan tohumları fide haline gelince vatandaşlarımız ile paylaştık. Bununla birlikte belediyemize ait toplam 13 dönüm arazi üzerinde kiraz, domates, biber gibi tarım ürünlerini dikerek, buradan elde ettiğimiz domatesleri halkımıza ücretsiz dağıttık. Bilimsel tarım uygulamalarıyla ürünlerimizin rekoltesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz de diğer yandan belirlenen program dahilinde Honaz'ın tüm arazi yollarını uygun hale getirmeye devam ediyor."