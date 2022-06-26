HOLLYWOOD YILDIZI ROBERT DE NİRO İSTANBUL'DA

Hollywood yıldızı Robert de Niro, ortağı olduğu zincir Japon restoranının İstanbul şubesindeki bir etkinlik için Türkiye'ye geldi.

'Baba serisi', 'Bir Zamanlar Amerika', 'Sıkı Dostlar' gibi birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu 79 yaşındaki Robert de Niro, ortağı olduğu Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye geldi. de Niro Şişli'deki bir otelde bu akşam basın toplantısı düzenledi. Toplantıda de Niro'ya restoran zincirinin CEO'su Fumihiro Tahara, şef ve ortağı Nobuyuki Matsuhisa, Türkiye'deki ortakları Baran Süzer ve Meir Teper eşlik etti.

"BU ŞEHİRDE FİLM YAPMAK EMİNİM MÜTHİŞ OLUR"

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Robert de Niro'nun konuşması

Demirören Haber Ajansı / Güncel