Hollywood Vampires, İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak olan Hollywood Vampires grubu, yayınladıkları video mesaj ile binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrası afetzedeleri unutmadıklarını gösterdi.

Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry, "10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC (Disasters Emergecy Commitee / Afet Acil Durum Komitesi) deprem yardım fonuna bağışladık" ifadelerini kullandı.

Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başlattığı bağış kampanyası halen sürüyor.

2015 yılında çıkardıkları ilk albüm ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, 'Hollywood Vampires Live Tour'un İstanbul ayağında sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor.

Grubun 'Heroes', 'Who's Laughing Now', 'Whole Lotta Love', 'My Dead Drunk Friends' gibi en sevilen hitlerini seslendireceği gece, Ogün Sanlısoy'un performansı ile başlayacak.