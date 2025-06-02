Hollandalıların yarısından fazlası ulaşım için pedal çeviriyor

Hollanda Bisiklet Kullanıcıları Birliği (Fietsersbond) Kurumsal İlişkiler Direktörü Wim Bot, Avrupa ülkelerinin ulaşım araçları içinde bisikletin payını güçlendirmeyi hedeflediğini, Hollanda'da büyük şehir merkezlerinde yapılan yolculukların yarısından fazlasının bisikletle yapıldığını söyledi.

Bot, AA muhabirine, Hollanda'nın bisiklet ülkesi haline gelme sürecini anlattı.

Wim Bot, 2018'den beri Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanan 3 Haziran tarihinin önemini vurgulayarak, Avrupa'da hükümetlerin ulaşım aracı olarak bisikleti yeniden yaşamın merkezine almayı hedeflediğini belirtti.

"Hollanda'da tüm yolculukların yaklaşık yüzde 28'i bisikletle yapılıyor"

Bot, "Bisiklet kullanımı 20. yüzyılın ilk yarısında tüm Avrupa ülkelerinde çok popülerdi, çünkü otomobilin yaygınlaşmasından önce ilk bireysel ulaşım aracı bisikletti. Ardından tabii ki otomobil çoğu Avrupa şehrinde her şeyi değiştirdi." diyerek Avrupa'da otomobilin yaygınlaşmasıyla birlikte bisikletin önceliğini kaybettiğini anlattı.

Hollanda'da bisiklet kullanımının hiçbir zaman sınıfsal bir olgu olmadığını dile getiren Bot, "Otomobil sahipliği Hollanda'da ancak 1960'lı ve 70'li yıllarda yavaş şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle 60'larda bisiklet kullanım oranı hala çok yüksekti ve bisikletin ulaşımdaki varlığı hiçbir zaman yok olmadı." diye konuştu.

Bot, bisikletin ulaşım araçlarındaki merkezi rolüne yeniden kavuşmaya başladığına işaret ederek, "Şu anda Hollanda'da tüm yolculukların yaklaşık yüzde 28'i bisikletle yapılıyor. Kısa mesafeli yolculuklarda bu oran yüzde 35'e çıkarken, büyük şehirlerin merkezlerinde yapılan yolculukların yüzde 50'den fazlası bisikletle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"24 milyon bisiklet, 4 milyon elektrikli bisiklet"

Hollanda'daki bisiklet istatistiklerini paylaşan Bot, "17 milyon nüfuslu Hollanda'da yaklaşık 24 milyon kayıtlı bisiklet var. Elektrikli bisiklet sayısı ise 4 milyon olarak tahmin ediliyor." şeklinde konuştu.

Bot, elektrikli bisikletlerin ilk olarak yaşlı kişiler tarafından benimsendiğine değinerek, "Bisiklet sürerken biraz daha desteğe ihtiyaç duyan yaşlı insanlar ilk kullanıcı grubuydu. Ancak günümüzde elektrikli bisikletler tüm yaş gruplarında popüler." dedi.

-"Sıfır emisyonlu lojistik"

Bot, şirketlerin de elektrikli bisikletleri yaygın olarak kullandığını vurgulayarak, "Bu sıfır emisyonlu lojistik. Dünyadaki şehirler hava kirliliği gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle sıfır emisyonlu lojistiğe doğru bir hareket var ve bisiklet kullanımı sınıf misyonlu lojistik de önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Büyük şirketlerin şehirlerde bisiklet kullandığını söyleyen Bot, "Onlar için uygun çünkü bisiklet kullanımı genellikle şehirlerde dolaşmanın en verimli ve en hızlı yolu." ifadelerini kullandı.

"Motorlu araç hızını saatte 30 kilometreye düşürmeliyiz"

Bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşması ve güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bot, "Özellikle büyük şehirlerde ve üniversite kentlerinde işler giderek daha yoğun hale geliyor ve daha farklı türde bisikletler var. Aslında şehirlerde alan sorunu oldukça dramatik bir şekilde karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

Bot, Hollanda'daki mevcut bisiklet yollarının yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Motorlu trafiğin hızını şehrin tamamında saatte 30 kilometreye düşürmek çok önemli ki daha az araba olsun ve daha farklı türde bisikletlerle yolu paylaşmak daha mümkün hale gelsin. Bisiklet için daha fazla alana ihtiyacımız var." dedi.

Hollanda'da insanlar çocuklarını bisikletle okula bırakırken, siparişler ve alışverişler bisikletli kuryelerle sağlanıyor, şirketler çalışanlarının bisikletle ulaşımını desteklemek için aylık bisiklet kiralama ücretlerini karşılıyor veya bisiklet satın alma masraflarını finanse ediyor.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Den Haag gibi büyük şehirler ise şehir merkezlerindeki bazı noktalarda araçlar için hız limitini saatte 50 kilometreden 30'a düşürerek bisikletliler için daha güvenli trafik oluşturma adımları attı.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanıyor

Türkmenistan hükümetinin öncülüğünde 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla kabul edilen Dünya Bisiklet Günü, bisikletin "benzersizliği, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü" ile "basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz ve çevre dostu sürdürülebilir bir ulaşım aracı" olmasını vurguluyor.

BM Genel Kurulu'nun 2022'de kabul ettiği "Sürdürülebilir kalkınma için ana akım bisiklet kullanımının toplu taşıma sistemlerine entegrasyonu" kararı, bisiklet kullanımının bu rolünü esas alıyor.

Kovid-19 pandemisi sonrası birçok Avrupa şehri ulaşım sistemlerini yeniden gözden geçirirken, sağlıklı, yeşil ve ekonomik bir ulaşım alternatifi olarak bisikleti öne çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktiviteyi artırması, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları azaltması, hava ve gürültü kirliliğini düşürmesi nedeniyle bisiklet kullanımını aktif olarak destekliyor.