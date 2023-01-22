Hollandalılar Ulusal Lale Günü'nü Ateş Gösterisi ve Ücretsiz Lale Toplama Etkinliğiyle Kutladı Güncel Haberler Hollandalılar Cumartesi günü, Ulusal Lale Günü'nü kutladı. Hollandalılar Cumartesi günü, Ulusal Lale Günü'nü kutladı. Ulusal Lale Günü geleneksel olarak her yıl Ocak ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanıyor. Hollanda Lale Tanıtım Vakfı (TPN) tarafından düzenlenen Ulusal Lale Günü, yeni lale mevsiminin başlangıcını işaret ediyor. Festivalin öne çıkan etkinlerinden biri, insanların 200.000'den fazla lalenin bulunduğu bir lale toplama bahçesinden ücretsiz olarak çiçek toplayabilmesi. Bu yılki toplama bahçesi, başkent Amsterdam'ın Müze Meydanı'nda kurulurken meydanda bir ateş gösterisi ve canlı bando performansı da sergilendi. Toplama bahçesi, yerel saatle 13.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz çiçek toplama için halka açık olacak. Ulusal Lale Günü bu yıl onuncu kez düzenleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Hollanda Güncel Haberler

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