Hollandalı Turistler Kars'ta İtfaiyecilere Teşekkür Ziyaretinde Bulundu
Kars'ta çıkan yangında itfaiye ekiplerince kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek kurtarıcılarına teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında 24 Eylül'de çıkan yangında, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları kattan kurtarılan 4 turistin Kars Harakani Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.
İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret edip ekiplere teşekkür eden turistler, kurtarıldıkları itfaiye aracının sepetine yeniden binerek personel ile fotoğraf çektirdi.