Hollandalı Turistin Kaybettiği Çanta Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.

Belek Turizm Merkezinde bir kişi, umumi tuvalette, bulduğu çantayı Serik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Çantada 4 bin 305 lira para, banka kartları, kimlik ve pasaportlar olduğunu tespit edildi. Pasaporttaki kimlik bilgilerinden çanta sahibinin Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze olduğunu belirlendi.

Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Kharmaze'nin konakladığı otel yönetimine ulaşan ekipler, çantayı sahibine ulaştırdı.

Bir anlık dalgınlıkla çantasını tuvalette unutup gittiğini belirten Kharmaze, zabıta ekiplerine teşekkür etti.