Hollandalı Tohum Üretim Devi Çin Pazarında 'İyi Bir Fırsat' Görüyor

LAHEY, 22 Kasım (Xinhua) -- Hollandalı tohum üretim devi Rijk Zwaan, yüksek kaliteli tarımsal ürün ve hizmetlerin tüketiciler arasında giderek daha yaygınlaştığı Çin pazarında işini büyütmek için "iyi bir fırsat" görüyor.

LAHEY, 22 Kasım (Xinhua) -- Hollandalı tohum üretim devi Rijk Zwaan, yüksek kaliteli tarımsal ürün ve hizmetlerin tüketiciler arasında giderek daha yaygınlaştığı Çin pazarında işini büyütmek için "iyi bir fırsat" görüyor.

Rijk Zwaan China'nın Genel Müdürü Rens Knieriem, yakın zamanda Xinhua'ya verdiği yazılı bir röportajda, "Çin tarımı modernizasyon dönüşümünden geçiyor ve tarımsal modernizasyonu karşılayan ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Bu, Rijk Zwaan için iyi bir fırsat" dedi.

Knieriem, Çin'de kurulmuş bir şube ve profesyonel ekiplerle Rijk Zwaan'ın ülkede 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğini söyledi.

Knieriem, "Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz Çinli çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve Çin tarımının modernleşmesine katkıda bulunduğumuz ve çiftçilerin ileri tarım teknolojilerinde uzmanlaşmalarına yardımcı olduğumuz için mutluyuz" dedi.

1924 yılında kurulan Rijk Zwaan, Hollanda'nın kuzeybatı kesiminde birleşen onlarca tohum şirketi arasında yer alıyor. Verimli topraklar ve dostane iklim, Tohum Vadisi olarak adlandırılan bu bölgeyi 17. yüzyıldan bu yana Hollanda sebze yetiştirme ve üretme endüstrisinin merkez alanı haline getirdi.

Küresel bir sebze tohumu pazar devi olan Rijk Zwaan, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) katılımcılar arasında yer aldı.

Knieriem, CIIE'nin daha fazla yerli ve yabancı ilgi gördüğünü ve uluslararası şirketlerin Çinli müşterilere yeni ürün ve hizmetler sunmaları için önemli bir platform haline geldiğini vurguladı.

Knieriem, "Bir sebze yetiştirme şirketi olarak, gıda tedarikine katkıda bulunmak ve Çinli tüketicilere taze, sağlıklı sebzeler getirmek için ortaklıklar kurmayı arzu ediyoruz" dedi.

Aynı zamanda Rijk Zwaan Asia'nın İşletme Müdürü olan Knieriem, "Çin modern tarım ve dijital tarımı geliştiriyor ve giderek daha fazla yüksek teknolojili tarım işletmesi var" diye konuştu.

Çinli tüketicilerin daha güvenli, sağlıklı ve daha lezzetli sebze ürünleri istediğini belirten Knieriem, "Rijk Zwaan, uygun ürünlerin yanı sıra yüksek teknolojili tarım için hizmet sunacak ve Çinli tüketicilere yüksek kaliteli, özel çeşitleri tanıtacak" dedi.

Knieriem sözlerini, "Tohumlar, insanların günlük öğünlerinin temelidir ve bu nedenle dünyanın gıda arzında önemli bir rol oynar. Bugün çiftçilere ve yetiştiricilere sağlanan yüksek kaliteli tohumlar, yarının hasatlarıdır" şeklinde sürdürdü.

Çin'in, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünyanın en önemli tüketici pazarlarından biri olduğuna işaret eden Knieriem, "Çin ekonomisinin uzun vadeli gelişimine güveniyoruz" dedi.

Çin'in uluslararası ticaretin çok önemli bir üyesi ve küresel endüstri zincirinin bir parçası olduğunu belirten Knieriem sözlerini, "Çin'in ekonomik küreselleşmede olumlu bir rol oynamaya devam edeceğini umuyor ve inanıyoruz" şeklinde tamamladı.