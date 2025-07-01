Hollandalı Sağlık Çalışanlarından İsrail'e Karşı Protesto

Hollanda'da, "Gazze için Doktorlar (Artsen voor Gaza)" adlı grubun organizasyonuyla Amsterdam Üniversitesi Hastanesi (UMC) önünde toplanan Hollandalı sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli meslektaşları için saygı duruşunda bulunarak hastane yönetimlerinden İsrailli kurumlarla ilişkilerini kesmelerini istedi.

"Gazze için Doktorlar" adlı grubun organizasyonuyla, her ayın ilk salı günü Hollanda'daki hastanelerde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli meslektaşları için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Amsterdam UMC önünde düzenlenen eylemde, ölen Filistinli sağlık çalışanlarının isimleri tek tek okundu.

"Soykırımla mücadelede tarafsızlık olamaz"

Grup adına bildiriyi okuyan Amsterdam Belediyesi Sağlık Hizmetleri'nde (GGD) doktor olarak görev yapan Job de Jong, "Sağlık çalışanları olarak belirli bir tarafsızlık konumunu korumak için eğitildik. Bu tarafsızlık, farklı inançlara sahip insanlara yardım ederken yararlı ve önemlidir. Ancak bu temel tarafsızlığı bir grup insan sistematik olarak soykırıma maruz kaldığında devam ettiremeyiz." dedi.

De Jong, İkinci Dünya Savaşı'nın sağlık çalışanlarının savaş suçları ve soykırıma ne kadar kolay dahil olabileceğini gösterdiğini belirterek, sağlık çalışanları olarak, yeryüzünde yaşayan tüm insanların sağlığına ve refahına katkıda bulunma sorumluluğuna sahip olduklarını belirterek Gazze'de öldürülen Filistinliler ve meslektaşları için seslerini yükselttiklerini dile getirdi.

"Hastane yönetimleri sorumluluk almalı"

De Jong, hastane yönetimlerinden sorumluluk almalarını ve görevleri olan "yeryüzündeki herkese erişilebilir sağlık hizmeti" sözüne sadık kalmalarını istedi.

"İlk küçük adım olarak hastane yönetimlerinden İsrail'in soykırımcı rejimiyle mevcut işbirliklerini incelemelerini, bunlar konusunda çalışanlarına şeffaflık göstermelerini ve sonuçta İsrailli kuruluşlarla bağlarını koparmalarını istiyoruz." diyen de Jong, "Eğer hastanemiz bunu yapmazsa, hepimiz görevimizin aksine hareket etmiş olacağız." uyarısında bulundu.

Bildiride, Amsterdam UMC'nin doğrudan İsrail'deki askeri kuruluşlarla bağlantılı olan Weizmann Enstitüsü, Hayfa Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi gibi İsrailli akademik kurumlarla işbirliği yaptığı belirtildi.

Amsterdam Üniversitesi'nin insan hakları ihlali riski nedeniyle Mart ayında İbrani Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşmalarını durdurduğu, bildiride hatırlatıldı ve şimdilik İsrailli kuruluşlarla yeni Horizon Europe işbirliklerine girilmeyeceği aktarıldı.

Sağlık çalışanlarınca yayımlanan bildiride, Amsterdam UMC'nin bu bağları sürdürmesinin apartheid ve yapısal şiddeti normalleştirdiği ve kurumun "Herkes için sağlıklı bir gelecek" stratejisini baltaladığı vurgulandı.

Bildiride, Hollanda'daki tüm üniversite hastanelerine İsrailli kurumlarla ilişkilerini sonlandırmaları ve "Gazze için Doktorlar" tarafından hazırlanan dilekçeyi imzalamaları çağrısı yapıldı.