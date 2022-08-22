Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek Güncel Haberler Özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye'de birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek. Özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye'de birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek. Sanatçı, 31 Ağustos'ta Antalya Aspendos Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Eylül'de Ankara Cern Modern'de, 3 Eylül'de ise İstanbul Maslak Uniq'te konser verecek. Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan başarılı sanatçı, şubat ayında "Not Scared Of Giants" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Güncel Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı Türkiye Eylül Güncel Haberler

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