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Hollandalı hayırseverden depremlerden etkilenen Hatay'a eğitim desteği

Hollandalı hayırseverden depremlerden etkilenen Hatay'a eğitim desteği

Güncel Haberler

Türk asıllı Hollandalı hayırsever doktor Sermin Çivi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan konteyner kentine, anaokulu ve kreş olarak kullanılmak üzere 2 konteyner bağışında bulundu.

Türk asıllı Hollandalı hayırsever doktor Sermin Çivi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan konteyner kentine, anaokulu ve kreş olarak kullanılmak üzere 2 konteyner bağışında bulundu.

Çivi, bağışta bulunduğu konteynerleri ilçede kurulan Bursa Nilüfer Belediyesi Konteyner Kenti'ne teslim etti.

Anaokulu ve kreşi gezen Çivi, burada bir süre sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çivi, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocukların psikolojisini en aza indirmek için gayret gösterdiğini ve bu konuda elinden geleni yapamaya çalışacağını söyledi.

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Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Hatay Güncel Haberler

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