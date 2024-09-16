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Hollandalı Genç Bisikletçi Türkiye'de Mola Verdi

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Hollandalı üniversite öğrencisi Bart Alta, bisikletiyle dünya turu yaparken Türkiye'nin Demirci ilçesinde mola verdi. 3 bin 845 kilometre pedal çeviren Alta, Türk kahvesi ve pide tadımı yaptı.

Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi.

Edirne üzerinden Türkiye'ye gelen Alta, Demirci'de ilçe girişindeki kahvehanede dinlendi, Türk kahvesi, çay ve pidenin lezzetini tattı.

Alta, amacının dünyayı gezmek olduğunu belirterek, bugüne kadar 3 bin 845 kilometre pedal çevirdiğini anlattı. Hollanda'dan 15 Mayıs'ta yola çıktığını kaydeden üniversite öğrencisi Alta, turu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan'a gittiğini söyledi.

Alta, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi.

İlçeyi gezen Alta daha sonra Uşak yönüne ilerledi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

Hollanda Demirci Türkiye manisa Kültür Turizm Güncel Dünya Yaşam Spor

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