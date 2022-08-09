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Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda

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Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal vedaHOLLANDA'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, görev süresinin sona ermesi üzerine, Türkiye haritası önünde ve Anıtkabir'de çektiği video ile Türkiye'ye veda etti.

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye duygusal veda

HOLLANDA'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, görev süresinin sona ermesi üzerine, Türkiye haritası önünde ve Anıtkabir'de çektiği video ile Türkiye'ye veda etti. Weststrate'nin "Ülkenizi çok çok özleyeceğim. Çok üzülerek ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun" dediği video, büyük beğeni topladı.

Hollandalı diplomat Erik Weststrate, Türkiye'deki görev süresinin dolması nedeniyle Twitter'daki hesabından video yayınladı. Gezdiği şehirlerin işaretlendiği Türkiye haritası önünde konuşan Weststrate, "Bugün artık Türkiye'den ayrılıyorum ve bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimizi göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar gezdim. Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, dört mevsimi bir günde yaşadım, güzel insanlarla tanıştım, güzel yerler gördüm. İnanılmaz doğanın tadını çıkardım. Gerçekten ülkeniz güzeldir ve ülkenizi çok çok özleyeceğim ama artık ayrılma zamanı geldi" dedi.

Videoda ardından Weststrate'nin Anıtkabir'i ziyaretine ilişkin görüntü yer aldı. Burada da konuşan Weststrate, "5 yıl önce burada göreve başladım, ayrılırken de burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık; kısacası hayatı yaşadık. Çok üzülerek ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola. Allah'a emanet olun" dedi.

Weststrate'nin sosyal medyadan paylaştığı, Aşık Mahzuni Şerif'in 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' şarkısı eşliğindeki veda videosu, büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Görüntü dökümü:

- Büyükelçi yardımcısının veda vieosu

Haber:  Gökhan CEYLAN/ ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Güncel

Anıtkabir Türkiye Ankara Güncel Haberler

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