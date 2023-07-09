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Hollandalı Aile Tatil İçin Geldiği Türkiye'de Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Hollandalı Aile Tatil İçin Geldiği Türkiye'de Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, traktör ile bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör (57) hayatını kaybetti,  yanlarındaki 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, traktör ile bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör (57) hayatını kaybetti,  yanlarındaki 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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