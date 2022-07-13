Hollanda Vergi Dairesinin 'çocuk bakım yardımındaki ayrımcılığı 2019'dan beri bildiği' iddiası

Hollanda Vergi Dairesi yetkililerinin, çocuk bakım yardımı alan ailelerden vatandaşlığı olanlara ve farklı etnik kökenden gelenlere yönelik ayrımcılığı, inkar etmelerine rağmen 2019'dan bu yana bildikleri iddia edildi.

Trouw gazetesindeki haberde, Hollanda Vergi Dairesi yetkililerinin 2019'daki iç yazışmalarında çifte vatandaşlık sahiplerine ve farklı etnik kökenden olanlara ayrımcılık yapıldığının farkında oldukları belirtildi.

Yetkililerin, kendi aralarındaki yazışmalarda "İncelemeye alınan ebeveynlerin seçiminde açıkça etnik kökene bakılıyor." ifadesini kullandıkları aktarıldı.

Haberde, kurum içi yazışmalarda 2017-2018 yıllarında çocuk bakım yardımı alan ailelere yönelik incelemelerde bazı hesaplamaların yanlış yapıldığı ve "uygun olmayan" yöntemlerin kullanıldığına ilişkin ifadelerin kullanıldığına dikkati çekildi.

Vergi Dairesi inkar etti

Haberde, Hollanda Vergi Dairesinin farklı etnik gruplardan kişilere yönelik ayrımcılık yaptığına dair iddiaları, Temmuz 2020'ye kadar inkar ettiği kaydedildi.

Ayrımcılık iddialarına ilişkin Vergi Dairesinin Mayıs 2019'da yaptığı "Çocuk bakım yardımı alan ailelere yapılan incelemelerde çifte vatandaşlık sahibi olmaları ya da farklı etnik yapıdan gelmeleri dikkate alınmıyor." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

Hollanda meclisindeki vekiller ve medya mensupları tarafından dile getirilen ayrımcılık iddialarının Vergi Dairesi tarafından defalarca reddedildiğine değinilen haberde, Vergi Dairesi yetkililerinin skandala ilişkin soruşturmanın başlamasından önce durumdan haberdar oldukları ifade edildi.

Binlerce aile yanlışlıkla "sahtekar" ilan edilmişti

Hollanda Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde, devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti.

Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş, ayrıca ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmişti.