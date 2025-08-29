Hollanda ve İsveç'ten AB'ye İsrail'e Baskı Çağrısı

LAHEY, 29 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda ve İsveç, Gazze'deki "katlanılmaz" insani kriz ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin diğer üyelerine İsrail'e yönelik baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Ruben Brekelmans ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben yazdıkları 27 Ağustos tarihli mektupta, "İsrail hükümetinin mevcut tutumunu değiştirmesi ve uluslararası hukuka uygun yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskının artırılması yönünde daha fazla adım atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, Batı Şeria'daki "şiddet yanlısı yerleşimcilere" ve "yasa dışı yerleşim faaliyetlerini teşvik eden ve müzakereye dayalı iki devletli çözümün aleyhine çalışan aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara" yaptırım uygulanmasını önerdi.

"Gazze'deki insani durum son derece rahatsız edici ve katlanılmaz olmaya devam ediyor. Sivil halkın çektiği acılar kelimelerle anlatılamaz" ifadelerine yer veren bakanlar, tüm Gazze'de yardım dağıtımına izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan mektupta İsrail'in 8 Ağustos'ta yaptığı Gazze'ye yönelik askeri harekatını genişletme kararının "sivillerin giderek küçülen bölgelere büyük ölçekli göçüne" yol açabileceği uyarısında da bulunuldu.