Hollanda, Ukrayna'ya 500 Milyon Euro Askeri Destek Sağladı

Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk NATO ülkesi oldu.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış hava savunma teçhizatı, mühimmat ve diğer temel malzemelerden oluşan 500 milyon avroluk yeni bir destek paketi sağlayacakları belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'nın bu katkıyla ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini kapsayan NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma doğrultusunda Ukrayna'yı destekleyen ilk NATO ülkesi olduğu ifade edildi.

Söz konusu PURL inisiyatifinin, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın daha uzun vadeli ve koordine bir şekilde sağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, PURL kapsamında iki destek paketinin bu ay içinde Ukrayna'ya teslim edilmesi ve her iki veya üç haftada bir yeni ekipman teslimatı yapılmasının planlandığı belirtilerek "Ekipmanın hızlı teslimatı, Ukrayna'nın gelecekte müzakere masasındaki konumunu güçlendirecek." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'da geçici hükümetin başbakanı Dick Schoof da sosyal medya hesabından, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüm ve Hollanda'nın vadettiği 500 milyon avroluk askeri yardım paketi için minnettarlığını dile getirdi. Hollanda, NATO ve ABD arasında Ukrayna için Amerikan hava savunma silahlarının satın alınması da dahil olmak üzere, çeşitli konularda yapılan anlaşmaları uygulayan ilk ülke oldu." mesajını paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamayı memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda'nın bu açıklamasını memnuniyetle karşılayarak "Müttefiklere, Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı savunma için acilen ihtiyaç duyduğu teçhizatı sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Rutte ayrıca, diğer NATO üyesi ülkelerden de yakında "önemli açıklamalar" beklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.